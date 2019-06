Aktion zum Kippa-Tag in Solingen : „Antisemitismus ein ernstes Problem in unserer Gesellschaft“

Solingen Rund 130 Menschen versammelten sich am Montagnachmittag vor dem Rathaus zum zweiten Solinger Kippa-Tag.

„Als wir im vergangenen Jahr erstmals den Kippa-Tag veranstalteten, habe ich mir nicht träumen lassen, dass die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland weiter steigt“, sagte Oberbürgermeister Tim Kurzbach zum Auftakt der Kundgebung. Mehr als 1800 Fälle antisemitisch motivierter Straftaten wurden gleichwohl 2018 gezählt. Das sei eine deutliche Zunahme gewesen, so der Verwaltungschef. Als „unfassbar“ bewertete Kurzbach die Aussage des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Dr. Felix Klein, die jüdische Bevölkerung in Deutschland sollte aus Sicherheitsgründen auf das Tragen der Kippa verzichten. „Antisemitismus ist ein ernstes Problem in unserer Gesellschaft. Dem müssen wir entgegentreten und unseren jüdischen Freunden sagen: Wir sind da für euch“, erklärte Tim Kurzbach.