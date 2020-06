Zahlen in Solingen bleiben konstant : 13 Personen mit dem Coronavirus infiziert

Solingen Konstant bei 13 liegt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Solingen. Dies teilte am Montag die städtische Pressestelle mit. Drei Patienten werden derzeit stationär behandelt, die übrigen ambulant betreut.

(uwv) Konstant bei 13 liegt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Solingen. Dies teilte am Montag die städtische Pressestelle mit. Drei Patienten werden derzeit stationär behandelt, die übrigen ambulant betreut. 234 Menschen sind wieder genesen. Acht mit dem Virus infizierte Menschen sind bisher gestorben. In Quarantäne befinden sich derzeit insgesamt 58 Personen, 1852 konnten die Quarantäne inzwischen verlassen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in der Klingenstadt bisher 255 bestätigte Fälle gemeldet.