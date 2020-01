IHK Neujahrsempfang : Walbusch-Chef fordert Toleranz und Innovation

Christian Busch lobte in seiner Rede das Bergische als „Hotspot für Innovationsstärke und Wettbewerbsfähigkeit“. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Solingen/Remscheid Rund 1200 Gäste waren zum Neujahrsempfang der Bergischen Industrie- und Handelskammer in die Wuppertaler Stadthalle gekommen. Walbusch-Chef Christian Busch vertrat den erkrankten IHK-Präsidenten Thomas Meyer.

Der Konjunkturmotor der bergischen Wirtschaft läuft noch passabel. „Lediglich die Dynamik hat etwas nachgelassen, insbesondere die Automobilindustrie, deren Zulieferer sowie der Maschinenbau und die Metallprodukte-Hersteller haben ein wenig Federn lassen müssen“, sagte der Vizepräsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK), Christian Busch, beim Neujahrsempfang in der Historischen Stadthalle Wuppertal. Der Geschäftsführende Gesellschafter des Solinger Modehauses Walbusch war kurzfristig als Redner für den erkrankten IHK-Präsidenten Thomas Meyer eingesprungen.

Rund 1200 Personen waren der Einladung der IHK zum Neujahrsempfang gefolgt, und Christian Busch forderte nicht nur „verlässliche Rahmenbedingungen auf marktwirtschaftlicher Basis, die langfristig Gültigkeit haben“, sondern auch „Gewerbeflächen, gute Verkehrswege sowie niedrige Steuern und Abgaben sowie Breitbandanschlüsse an jedem Punkt in unsrem Land“. Hier bestehe nach wie vor großer Handlungsbedarf für die Politik in Land und Bund“, sagte der IHK-Vizepräsident.