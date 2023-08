Fazit zum Parookaville-Bruder Wie Apache 207 zum Retter bei San Hejmo wurde

„Near, far, wherever you are ...I believe that the heart does go on“, schallt es kurz vor Mitternacht über den Flughafen Weeze. Zig tausend Festivalfans haben sich vor der Mainstage versammelt, um gemeinsam zu feiern und zu singen. Während sie aus voller Kehle Celine Dions Klassiker singen, fährt Apache mit einem blau beleuchteten Ruderboot durch die Massen, winkt, bedankt sich für deren Unterstützung. „Once more, you open the door“, singen die Fans weiter, strecken ihre Handytaschenlampen gen Himmel. Ab und zu wird die Melancholie durchbrochen durch einen schrillen Schrei: „Apache, hier!“