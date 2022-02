Zwischenfall in Rommerskirchen : Mann wirft Fahrrad vor fahrenden Zug

Beamte der Landespolizei konnten den Verdächtigen in Tatortnähe stellen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Rommerskirchen Am Bahnhof in Rommerskirchen kam es am Freitagabend zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Ein Mann warf ein Fahrrad auf das Bahngleis.

Zeugen beobachteten am 4. Februar um 18.44 Uhr am Haltepunkt, wie ein 47 Jahre alter Deutscher lautstark randalierte. Kurz darauf warf er ein mitgeführtes Fahrrad vor einen einfahrenden Güterzug auf das Bahngleis. Der Lokführer des Zuges leitete unverzüglich eine Schnellbremsung ein, überfuhr das Fahrrad und schleifte es 200 Meter weiter mit sich. Beamte der Landespolizei konnten den Verdächtigen in Tatortnähe stellen und ihn danach an die Kollegen der Bundespolizei übergeben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,72 Promille.