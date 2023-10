Polizeieinsätze Zwei Unfälle mit Krankenwagen in Rommerskirchen

(ssc) In Rommerskirchen haben sich am Mittwochvormittag innerhalb kurzer Zeit zwei Verkehrsunfälle ereignet. Der erste geschah gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 59 in Höhe Sinsteden. Das Besondere: Beteiligt waren zwei Krankentransportwagen. Der erste hatte die B 59 in Fahrtrichtung Rommerskirchen befahren und musste aufgrund eines Rückstaus bremsen. Eine 52- jährige Grevenbroicherin, die sich mit ihrem Auto hinter dem Krankentransportwagen befand, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr auf. Sowohl die Grevenbroicherin, die alleine in ihrem Fahrzeug saß, als auch die dreiköpfige Besatzung des Krankentransportwagens wurden leicht verletzt, berichtet die Polizei. Während sich die 52-Jährige selbst in ärztliche Behandlung begab, wurde die Krankentransportwagenbesatzung, ein 21-Jähriger, ein 23-Jähriger und ein 33-Jähriger, ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die B 59 war zeitweise in Richtung Rommerskirchen gesperrt.