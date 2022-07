Ferienprogramm in Rommerskirchen : 50 Ferienkinder bewohnen die Zeltstadt

Nettesheim Das Gemeinschaftsprojekt von Kreisjugendamt, Gemeinde und Katholischer Jugendagentur Düsseldorf, das erstmals in Rommerskirchen läuft, wird gut angenommen. Auf dem alten Sportplatz in Nettesheim kommt keine Langeweile auf.

Sascha spricht zwar bisher kaum Deutsch und auch nur ein paar Brocken Englisch, doch unwohl fühlt sich das ukrainische Mädchen offenbar überhaupt nicht. Eifrig bereitet es zusammen mit anderen Kindern Stoffteile zum Batiken vor. „Wir verständigen uns mit Händen und Füßen, und eines der anderen Mädchen kann Polnisch, das scheint dem Ukrainischen zu ähneln“ , erzählt Malin Planz. Die 23-Jährige ist eine von zehn ehrenamtlichen Betreuerinen und Betreuern, die zurzeit in der Rommerskirchener Zeltstadt helfen. 50 Kinder erleben auf dem ehemaligen Sportplatz in Nettesheim in dieser Woche spannende Abenteuer, Spiele und eine Vielzahl von Kreativangeboten. Sascha ist eines von insgesamt 50 Feriekindern, die mitmachen.

Was Die Ferienfreizeiten bzw. Ortsranderholungen in Rommerskirchen haben eine lange Geschichte. „Die gibt es mindestens seit Ende der 1960er Jahre“, erinnert sich Gemeindesprecher Sebastian Meurer.

Neun Rundzelte und weitere Zelte für Versorgung und Material stehen zur Verfügung, das Equipment ist aus dem Bestand des Kreisjugendamtes. Die pädagogische Leitung hat Jan Werneyer. Der 42-Jährige ist in der Gemeinde u.a. als Leiter des Jugendhauses „GIL’ty“ bekannt. Dort hat er vor fast genau drei Jahren angefangen. „So ein Projekt wie die Zeltstadt schweißt auch die Teamer zusammen“, ist er überzeugt. Deren Anleitung und helfende Hände sind bei einer Vielzahl von Angeboten vonnöten; zudem sind einige externe Anbieter dabei wie die Kölner Erlebnispädagogen von „Catweasel“, die eine Seillandschaft zum Klettern aufgebaut haben. Die Little Drum School aus Korschenbroich ist mit am Start und leitet die Kinder zum Bau von Cajons an, Trommeln im südamerikanischen Stil.