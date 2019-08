Bestattungen in Rommerskirchen : Zahl der Urnengräber steigt stark

Rommerskirchen Deshalb werden derzeit noch „brach“ liegende Flächen künftig zu weiteren Urnengrabfeldern.

Rechtlich möglich waren Urnenbestattungen in Rommerskirchen schon seit es die Gemeinde nach der Kommunalen Gebietsreform 1975 in ihrer heutigen Form gibt. Gebrauch gemacht wurde hiervon nur in relativ wenigen Ausnahmefällen. Erst nach der Jahrtausendwende setzte sich auch in der nach wie vor ländlich geprägten Gemeinde ein Wandel in der Bestattungskultur durch, der geradezu rasant verlaufen ist.