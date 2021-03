Gesundheit in Rommerskirchen : Zahl der Blutspenden in Rommerskirchen ist gestiegen

Rommerskirchen Der Ortsverein Rommerskirchen des Deutschen Roten Kreuzes ehrte jetzt wieder 15 besonders treue Blutspender. Detlef Pufke und Stefan Rutenberg wurden bereits 75 Mal zur Ader gelassen.

Ein besonderer Dank und eine besondere Gratulation gingen dabei an zwei Herren, die bei der diesjährigen Ehrung eine Spitzenposition einnahmen: Detlef Pufke und Stefan Rutenberg. Sie haben 75 Mal ihr Blut gespendet. Für 50 Mal Blutspenden wurde acht weiteren Personen gedankt. Geehrt wurden: Beatrix Burtscheidt, Karin Franke, Norbert Holzem, Jörg Insel, Alexander Mathon, Heike Quirin, Heike Titzer und Doris Vetten. Glückwünsche gingen auch an Andreas Ambrosius, Ralf Hendricks, Renate Vierhaus und Dieter Willkomm für 25 Mal Blutspenden. Alle Ausgezeichneten durften für ihre Verdienste von Agnes Kremer-Schillings, der Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Rommerskirchen, Urkunden, Ehrennadeln oder Anhänger, Präsentkörbe oder andere Geschenke entgegennehmen.

Eine Neuerung hat Ende des vergangenen Jahres alle am Blutspendedienst Beteiligten und ganz besonders die Blutspender erfreut: das Terminreservierungssystem. Wer einen Blutspendetermin wahrnehmen möchte, sollte unter www.blutspendedienst-west.de/blutspendetermine einen Termin reservieren und erhält dann eine Reservierungsbestätigung per E-Mail. Dieses System hat in Rommerskirchen laut DRK von Beginn an gut funktioniert, so dass erfreulicherweise trotz Corona längere Wartezeiten verhindert werden konnten.