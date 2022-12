Weihnachtsaktion in Rommerskirchen Wünsche von Tafelkunden erfüllen

Die Wunschbaumaktion gibt es in der Gemeinde seit mehr als einem Jahrzehnt. Kinder von Tafel-Kunden sowie Senioren, die Anspruch auf Unterstützung durch die Tafel haben, konnten bei deren Mitarbeiterinnen Wünsche äußern, die dann auf einer danach am Weihnachtsbaum befestigten Karte festgehalten wurden. Auch Briefwünsche von Bewohnern der Rommerskirchener Seniorenhäuser befinden sich am Baum. „Zusammen mit der Bescherung ist dies für uns die schönste Aktion im ganzen Jahr“, sagt die Tafel-Vorsitzende Heike Hendrich, die ebenso wie Kassiererin Uschi Heggemann auch am Weihnachtsbaumschmücken teilnahm.