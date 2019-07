Workshop in Rommerskirchen : Auf dem Skateboard durch den Sommer

Rommerskirchen Wie schon im Herbst 2018 bieten Innogy und die Initiative „skate-aid“ von Titus Dittmann in den Sommerferien einen zweitägigen Skateboard-Workshop für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren an.

. Stattfinden wird der Workshop wieder auf der Skateranlage am Gorchheimer Weg, und zwar am 25. und 26. Juli jeweils von 10 bis 16 Uhr. Die Workshops samt Verpflegung sind kostenfrei, jeder darf sein Skateboard anschließend mit nach Hause nehmen. Da jedoch nur 50 Plätze zur Verfügung stehen, ist bis 19. Juli eine Anmeldung erforderlich. Die Kinder und Jugendlichen müssen gemeinsam mit ihren Eltern das auf der Homepage der Gemeinde zu findende Anmeldeformular ausfüllen, einscannen oder abfotografieren und per E-Mail unter jugendkonferenz@rommerskirchen.de an die Gemeinde Rommerskirchen senden. Bei Rückfragen steht Monika Lange unter 02183 80013 zur Verfügung