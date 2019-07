Wirtschaftswege Rommerskirchen : Brücken in den Feldern werden erneuert

Brücken in den Feldern werden erneuert

Rommerskirchen Das Wirtschaftswege-Konzept in der Gemeinde Rommerskirchen soll weiter umgesetzt werden. Sanierungen sollen dabei auch Brücken in den Feldern betreffen. Die Einzelheiten müssen noch beraten werden.

Für das 2016 auf den Weg gebrachte Wirtschaftswegekonzept der Gemeinde könnte es auch Fördermöglichkeiten durch die Bezirksregierung Düsseldorf geben. Die hat die Gemeinde über ein neues Förderprogramm für die nachhaltige Modernisierung landwirtschaftlicher Struktur informiert. Ob sich der Betrag von 100.000 Euro, der in diesem Jahr für die Sanierung eines Wegs in Villau im Haushalt eingeplant ist, tatsächlich einsparen lässt, ist allerdings noch offen. Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert zufolge hängt dies von einigen Bedingungen ab.

Die Bezirksregierung hat stattdessen die Sanierung der über die Bahnstrecke der DB führenden Brücke angeregt. Erste Gespräche mit einem Planungsbüro hat es bereits gegeben. Reimert will den Planungs- und Bauausschuss über den bisherigen Verlauf in der nächsten Sitzung des Planungs- und Bauauschuss am kommenden Donnerstag, 4. Juli, informieren.