Rommerskirchen: Wirtschaftskontakte zu China bahnen sich an

Rommerskirchen In der ostchinesischen Hafenstadt Qingdao besteht Interesse an wirtschaftlicher Kooperation - für die Gemeinde gilt dies ebenso.

Seit mittlerweile 18 Jahren lebt Jianpeng Hu in Deutschland. 2012 zog er von Köln nach Rommerskirchen, im vergangenen Jahr nahm an der Meeli-Beese-Straße 6 sein Unternehmen Sinoma Europa GmbH den Betrieb auf. Als chinesischer Unternehmer pflegt Jianpeng Hu enge wirtschaftliche Kontakte in die Volksrepublik China. Die könnten jetzt auch der Gemeinde Rommerskirchen zugute kommen. Und nicht allein der, wie Bürgermeister Martin Mertens mit Blick auf den "Six-Pack" Rommerskirchen, Grevenbroich, Bergheim, Bedburg, Elsdorf und Jüchen sagt. Jianpeng Hu war nämlich maßgeblich daran beteiligt, den Kontakt zum Deutsch-Chinesischen Ökopark Qingdao herzustellen. Der kam gestern im Rathaus mit Wei Zhao zustande, dem Chefrepräsentanten des Deutsch-Chinesischen Ökoparks in Deutschland. Seitens chinesischer Unternehmen aus der Region Qingdao besteht nämlich großes Interesse, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten nach Deutschland, speziell nach Nordrhein-Westfalen auszudehnen.