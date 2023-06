Personalwechsel in Rommerskirchen Franziska Velder ist neue Leiterin der Wirtschaftsförderung

Die Leitung des Fachbereichs Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde Rommerskirchen hat am 15. Mai 2023 Franziska Velder übernommen. Die Juristin und Referentin des Bürgermeisters leitet damit das Team um den langjährigen Wirtschaftsförderer Peter Josef Möhlen und zwei weiteren MitarbeiterInnen sowie die Pressestelle mit dem langjährigen Pressesprecher Sebastian Meurer. „Als gebürtige Rommerskirchenerin, die nun schon einige Zeit im Rathaus beschäftigt ist, freue ich mich über das Vertrauen des Bürgermeisters und der Personaldezernentin. Ich konnte bereits einige Termine in meiner neuen Funktion übernehmen und habe bereits spannende Gespräche mit ortsansässigen Unternehmen und mit externen Investoren führen dürfen. Wir werden in den kommenden Monaten viele wichtige Projekte in die Wege leiten“ ist sich Franziska Velder sicher.