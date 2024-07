Regenerative Energie in Rommerskirchen Wird die Gemeinde mit Windrädern zugepflastert?

Seit einigen Wochen liegt ein erster Plan vor, der die Flächen für zukünftige Windenergieanlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Rommerskirchen darstellt. Diese Regionalplanung liegt in den Händen der Bezirksregierung Düsseldorf. Am heutigen Donnerstag, 18. Juli, beginnt nun das Beteiligungsverfahren, das für Rommerskirchen von einiger Bedeutung ist. Es bietet für Bürger die Möglichkeit, an den Planungen mitzuwirken und ihren Einfluss geltend zu machen. Denn auf die Gemeinde rollt einiges zu.