Kunst in Rommerskirchen : Winterkunstausstellung im Rathaus ist diesmal eine reine Frauensache

Rommerskirchen Ausschließlich Künstlerinnen haben für die Schau gemeldet, die sowohl im Rommerskirchener Rathaus als auch im Internet zu sehen sein wird.

26 Werke hingen am Mittwochvormittag schon auf der Bürgermeisteretage im Rommerskirchener Rathaus, fast noch einmal so viele werden in den nächsten Tagen dazu kommen: Nicole Musiol vom Kulturamt ist zurzeit mitten in den Vorbereitungen für die traditionelle Winterausstellung mit Kreationen Rommerskirchener Künstler. Dass diese unter Coronabedingungen laufen wird, ist nicht neu, weil das auch im vergangenen Jahr schon so war. Überraschend ist aber, dass die Schau diesmal eine reine Frauensache sein wird. Denn es haben sich ausschließlich Künstlerinnen – 13 an der Zahl – für eine Teilnahme gemeldet. Und auch die Jury, die die Auswahl aus den eingereichten Werken getroffen hat, besteht in Gestalt von Gabriele Bundrock-Hill (Kunsthistorikerin aus Neuss-Norf) und Dagmar Reichel (Künstlerin aus Viersen) aus Frauen.