Rommerskirchen : "Wildcamper" haben Gemeinde wieder verlassen

Nicht viel Müll hinterlassen haben die "Wildcamper" am Sportplatz. Foto: Salz

Rommerskirchen "Wildcamper", die sich über das Pfingstwochenende hinweg auf der Jahn-Wiese am Gorchheimer Weg mit drei Wohnwagen niedergelassen hatten, haben die Gemeinde inzwischen wieder verlassen. Ihre Anwesenheit hatte in der Facebook-Gruppe "Die Rommerskirchener Buschtrommel" für rege Diskussionen gesorgt. Polizei und Ordnungsamt waren über den Zustand bereits am Wochenende informiert worden und hatten Rücksprache mit den Campern gehalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die erklärten, eine Panne gehabt zu haben, nach deren Behebung sie die Gemeinde verlassen wollten. Dies haben sie am Dienstag denn auch getan, wie Bürgermeister Martin Mertens mitteilte. Etwaigen Abfall wolle die Gemeinde den Campern in Rechnung stellen. Hinterlassen haben sie auf der Wiese nicht viel, wie sich gestern zeigte. In der "Buschtrommel" galt das Interesse derweil längst der Schließung eines Sonnenstudios.

(S.M.)