Ortszeilgespräch in Widdeshoven-Hoeningen Radweg an der L 69 und die Pfauen sind Themen im Doppeldorf

Für eine durchgängige Beschränkung auf Tempo 30 unmittelbar an den Ortsein- und –ausgängen sprach sich ein Bürger auch mit Hinweis auf die neue Kita Pfauenland aus, die am Ortsausang in Richtung Wevelinghoven liegt. Gerade an den Wochenenden sei die Situation am schlimmsten, sodass die Tempobeschränkung dauerhaft eingeführt werden sollte.