Brauchtum in Widdeshoven-Hoenigen Norbert Becker neuer König

Das Bruderschaftsfest startet am Pfingstsonntag, 28. Mai, ab 20 Uhr mit dem Pfingstball. Ein DJ wird in der Schützenhalle in Widdeshoven für Tanzstimmung sorgen. Am Montag, 29. Mai, ist um 9 Uhr das Festhochamt in der Kirche St. Stephanus in Hoeningen. Während der Messe wird das Königssilber der amtierenden Majestäten, dem Bruderschaftkönig Heiner Hintzen und dem Bruderschaftsprinzen Luca Krüll, an die neuen Regenten übergeben. Anschließend erfolgen Ehrungen der Jubilare und verdienter Mitglieder durch Brudermeister Heinz-Werner Vetten sowie eine Parade vor der Kirche. Für 25-jährige Mitgliedschaft werden Cornel Bong, Thomas Bong, Gabi Hermanns, Michael Ingenkamp und Leon Schäpers geehrt. Ab 11 Uhr lädt die Bruderschaft alle Schützen und Dorfbewohner zu einem Frühschoppen im Schützensaal in Widdeshoven ein.