Wettbewerb in Rommerskirchen Naturnahe Gärten gegen das Artensterben

Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr nicht die Vorgärten in der Gemeinde, sollen alle Gärten, egal ob vor oder hinter dem Haus. „Es geht darum, die Menschen dafür zu sensibilisieren, was eigentlich ‚naturnah’ bedeutet“, erklärt Katharina Janetta (Grüne), Vorsitzende des Umweltausschusses der Gemeinde. Gemeinsam mit Ulrike Sprenger (UWG), die in den letzten Jahren auch die Initiatorin des Vorgarten-Wettbewerbs gewesen ist, hatte sie den entsprechenden Antrag für den Wettbewerb eingebracht.