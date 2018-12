Um Martin-Mertens-Wanderpokal: Weihnachtsschießen der Jungschützen in Anstel

Weihnachtsschießen der Jungschützen in Anstel

Anstel Kurz vor den Feiertagen hatte die Jungschützenabteilung der St.-Sebastianus-Bruderschaft zum traditionellen Weihnachtsschießen eingeladen. Auch diesmal gab es auf dem Schießstand der Schützenhalle an der Lindenstraße wieder eine rege Resonanz.

Der Schützenachwuchs trug verschiedene Wettbewerbe in den jeweiligen Altersklassen aus. Bei den Edelknaben hatte Luca Müller die Nase vorn, während Mia Piepenburg und Don Weitz die Plätze zwei und drei belegten. In der Schülerklasse lag Paul Piepenburg am Ende vorn. Bei den Jungschützen war Alexander Schloßmacher der zielsicherste Schütze, gefolgt von Christian Moll und Philipp Sieben.