Premiere in Oekoven Viel Publikum beim musikalischen Weihnachtsmarkt

So war es kein Wunder, dass sich die Kirche Sankt Briktius schnell füllte. Pünktlich um 17 Uhr startete Peter Faller-Lubczyk mit dem Chor Celebration den musikalischen Reigen in der dicht gefüllten Kirche. Musikalische Unterstützung leistete Hans-Peter Johanissen mit einfühlsamem Trompetenspiel. Liebevoll dekorierte Stände erstrahlten im bunten Licht der Kerzen und überraschten die Besucher mit ihren reichhaltigen Angeboten. Zeitweise herrschte auf dem Vorplatz der Kirche ein dichtes Gedränge. „Das Ambiente ist für einen Weihnachtsmarkt wie gemalt“, so Gerd Broich, einer der Initiatoren.