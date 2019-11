Mehr Buden in Rommerskirchen : Weihnachtsmarkt soll größer werden

Noch größer, mehr Buden, mehr Angebote und mehr Besucher in Rommerskirchen: Darauf hofft auch Bürgermeister Martin Mertens (vorne links). Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Am 15. Dezember wird auf dem gesamten Marktplatz gefeiert. Die Organisatoren kündigen mehr Buden und ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Musik und Kleinbahn an.

Hatte der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz im Ortskern Rommerskirchen schon 2018 alle Rekorde gebrochen, will die ihn organisierende Gemeinde jetzt noch eine Schippe drauf legen. Wie Wirtschaftsförderer Maximilian Hoffmann sagt, wird diesmal der gesamte Marktplatz ins Geschehen einbezogen und nicht allein gut eine Hälfte. „Von Apfel bis Zimt“ werde am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, alles geboten, so Hoffmeier, der Ende Oktober aus familiären Gründen das Rathaus verlassen hat.

In die schon seit langem laufenden Vorbereitungen war von Beginn an auch Peter-Josef Möhlen vom Wirtschaftsbüro der Gemeinde einbezogen, der nun als Koordinator für das deutlich mehr als 20-köpfige Team der Rathaus-Mitarbeiter und gleichsam als Leiter des Weihnachtsmarkts fungiert. Am 15. Dezember werden die Rathaus-Mitarbeiter etliche Buden besetzen und zum Teil tragende Rollen besetzen. Dies gilt etwa für Rechtsamtsleiter Gregor Küpper, der als Nikolaus die kleinen Besucher bescheren wird. „Der Weihnachtsmarkt, den wir 2016 zum ersten Mal auf die Beine gestellt haben, wird von den Einwohnern so gut angenommen, dass wir jedes Jahr immer ein Stück größer werden können. Natürlich hoffe ich, dass das Wetter wieder mitspielt und wir alle wieder einen unvergesslich schönen Nachmittag auf dem Markt haben werden", sagt Bürgermeister Martin Mertens. Rathaussprecher Elmar Gasten stellt „ein reichhaltiges kulinarisches Angebot, flankiert von weihnachtlichen Deko-Artikeln“ für eine Veranstaltung in Aussicht, die von Beginn an zum regelrechten „Familien-Weihnachtsmarkt“ geworden sei.

info Die Weihnachtsmärkte in Rommerskirchen Standort Auf dem Marktplatz 1991 In privater Regie organisiert, blieb der Markt für mehr als 20 Jahre der letzte. 2012 Die Wirtschaftsinitiative Rommerskirchen WIR sorgt für einen Weihnachtsmarkt. Streitigkeiten führen zur Auflösung 2016 Die Gemeinde organisiert erstmals den Weihnachtsmarkt