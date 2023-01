Wegen Besuchermangel Kleineres Schützenzelt und weitere Änderungen in Oekoven

Ein wichtiger Aspekt sei natürlich auch der, dass die Kosten sich der Größe des Zeltes anpassen. „Durch die Verkleinerung sparen wir natürlich auch Geld und das ist für uns aktuell auch von wesentlicher Bedeutung. Zum einen ist natürlich alles teurer geworden, zum anderen generieren wir weniger Eintrittsgelder.“ Auch auf die „Zelte“ vor dem großen Zelt, in denen sich früher bspw. eine Cocktailbar befunden habe, werden man in diesem Jahr verzichten. „Außerdem haben wir die Kinderbelustigung von Samstag auf Dienstag verschoben. Im letzten Jahr sind die Schausteller bereits am Montag abgereist, da es sich einfach nicht mehr gelohnt hatte, wir hoffen, dass es dazu in diesem Jahr nicht kommt“, sagt Lothar Gross.