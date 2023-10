Wasserrohrbruch in Rommerskirchen Beeinträchtigungen für Anwohner in Butzheim

(mvs) An der Landstraße B 477 in Butzheim kam es gestern Nachmittag zu einem Rohrbruch samt Wasserschaden, der auch seine Auswirkungen auf Nachbarstraßen wie die Florianstraße, die Flurgasse und die Sebastianusstraße in Butzheim hat. Das Tiefbauunternehmen Hartmann hat nach Auskunft der Kreiswerke mit der Beseitigung des Schadens begonnen. Laufe alles nach Plan, so die Kreiswerke, stehe den betroffenen Haushalten ab morgen, 1. November, 9 Uhr wieder Leitungswasser zur Verfügung. Zusätzliche Erschwernisse, etwa für die Feuerwehr, gibt es nicht. Dass der „reguläre“ Zugang zu Löschwasser derzeit nicht möglich ist, „ist zu überbrücken“, sagt Daniel Krey, Leiter der der Freiwilligen Feuerwehr.