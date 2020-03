Warn-App Nina meldet Geruchsbelästigung : Feuerwehr löscht brennenden Schuppen in Rommerskirchen

Rommerskirchen Die Feuerwehr Rommerskirchen ist mit rund 30 Kräften aus allen vier Einheiten zu einem Brand nach Ueckinghoven ausgerückt. Dort steht ein etwa 10 mal 30 Meter großer Lagerschuppen in Flammen. Die Warn-App Nina meldet eine Geruchsbelästigung für Rommerskirchen und Grevenbroich.

Laut Rommerskirchens Feuerwehrchef Werner Bauer sind in dem Gebäude unter anderem ein Radlader und eine Hubameise gelagert. Zudem befindet sich unter einem Unterstand an der Einsatzstelle eine größere Menge Brennholz. Durch den Brand kommt es zu Geruchsbelästigungen. Bewohner in Ueckinghoven sowie in den Grevenbroicher Ortsteilen Barrenstein, Wevelinghoven und Langwaden wurden über die App Nina aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Lüftungs- und Klimaanlagen sollen ausgeschaltet werden. Nach Angaben der Behörden besteht keine Gesundheitsgefahr.