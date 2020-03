Wahl in Rommerskirchen : Die CDU stellt keinen Bürgermeisterkandidaten

Rommerskirchen Nach dem Vorstand stimmten nun auch die Mitglieder für den Verzicht auf einen eigenen Bewerber.

Der Gemeindeverband der CDU in Rommerskirchen hat seinem Vorstand um den Partei- und Fraktionsvorsitzenden Michael Willmann einstimmig den Rücken gestärkt. Sowohl die Kandidatenaufstellungen für die Kommunalwahl am 13. September als auch die Entscheidung des CDU-Vorstands, auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten zu verzichten, wurden einstimmig gutgeheißen.

Gewählt wurden auch die Bewerber für den Kreistag. Als Kreistagskandidaten nominierte die Gillbach CDU Matthias Schlömer. Als Koppelkandidatin wurde Katrin Harland-Kranendonk aufgestellt. Beide wurden von der Versammlung ebenso einstimmig gewählt. „Eine solch harmonische Aufstellungsversammlung hat die CDU in Rommerskirchen noch nicht erlebt, für alle Bewerber gab es im ersten Wahlgang 100-prozentige Ergebnisse“, betont der Parteivorsitzende: „Die Mitglieder der CDU stehen hinter uns und unterstützen unseren eingeschlagenen Weg.“ Ihn freute sehr, dass auch die Entscheidung des Parteivorstandes, in dieser Kommunalwahl keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen, ein einstimmiges Votum erhielt, so Willmann: „Die klare Linie und Arbeit des Parteivorstandes in den letzten acht Jahren zeigt nun ihre Ergebnisse.“