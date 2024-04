Stationsbericht des VRR Rommerskirchener Bahnhof weist Mängel auf

Laut der DB-Sprecherin gibt es am Bahnhof Rommerskirchen jedoch ein weiteres Problem: Es komme immer wieder zu Vandalismusschäden. „Die Fachkollegen haben daher bereits nicht notwendige Verglasungen am Bahnsteig entfernt und die Restlichen durch vandalismusresistente Verglasungen ersetzt.“ 2022 habe die DB über drei Millionen Euro in die Beseitigung von Vandalismus- und Graffitischäden an den Bahnhöfen in NRW investiert.