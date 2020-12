Bezirkskonferenz in Rommerskirchen : Vorweihnachtlicher Geldsegen für Vereine

Bezirkskonferenz in Rommerskirchen

Rommerskirchen Bei der virtuellen Bezirkskonferenz wurden 28.010 Euro an 27 Rommerskirchener Vereine ausgeschüttet. In den vergangenen 20 Jahren hat die Gemeinde schon über 220.000 Euro zur Unterstützung von einzelnen Projekten zur Verfügung gestellt.

Dass die Gemeinde Rommerskirchen in der Vorweihnachtszeit heimische Vereine für wichtige Projekte mit Fördergeldern bedenkt, hat schon Tradition. Bereits vor 20 Jahren wurde die Gemeinde in sogenannten Bezirkskonferenzen Nord, Mitte und Süd unterteilt, wo dann über entsprechende Förderanträge entschieden wird. Doch weil Corona bekanntlich auch bei langen Traditionen keine Ausnahmen macht, fand die jüngste Bezirkskonferenz virtuell statt. Zudem hatte der Rat beschlossen, den Vereinen deutlich mehr Geld zu Verfügung zu stellen.

Die Summe wurde auf 28.010 Euro verdoppelt, weil Corona-bedingt Vereine und aktive Bruderschaften selber keine Einnahmen aus Veranstaltungen oder Auftritten selber erzielen konnten. Letztlich gab es bei den drei direkt nacheinander abgehaltenen virtuellen Konferenzen für die drei Bezirke von den Teilnehmern keine Einwände gegen die von der Verwaltung vorgeschlagene Verteilung der Fördersummen, insgesamt erhielten 27 Vereine Zuwendungen in unterschiedlichen Höhen.

Eine Vergabe der Zuschüsse setzt grundsätzlich eine Eigeninitiative durch Einbringung von Geld-, Sachmittel oder Arbeitseinsatz voraus. Die Mittel sind für Investitionen gedacht, die dem jeweiligen Bezirk zugutekommen, etwa zu Ortsbildverschönerungen, zur Neugestaltung und Verbesserung von Parkanlagen, Spiel- sowie Sportplätzen. „Die Bezirkskonferenzen sind eine ideale Plattform, um Projekte der aktiven Bürgerschaft voranzubringen. In den letzten 20 Jahren sind hier mehr als 220.000 Euro für Projekte ausgeschüttet worden, die allen zugutekommen“, erklärt Bürgermeister Martin Mertens.

Ehrenamt in Dormagen

Ehrenamt in Dormagen : 3000 Euro für Frauenberatung

In diesem Jahr wurden zum Beispiel Zuschüsse bewilligt für die Anschaffungen und Erweiterungen von Weihnachtsbeleuchtung, Umgestaltung eines Ehrenmals, Anschaffung von Instrumenten, Sitzbänken, Mobiliar oder Inventar, Schallschutzmaßnahmen und vielem mehr. Darunter war auch der Förderverein Vanikum, der sich unter anderem um die Weihnachtsbeleuchtung im Ort kümmert. Vorsitzender Willi Feil und seine Mitstreiter hängen jedes Jahr 48 Sterne an der Hauptstraße und einer angrenzenden Siedlung auf.

Vor ein paar Jahren war zwar schon mal von herkömmlichen Glühbirnen auf moderne LED-Beleuchtung umgestellt worden. Doch die erste Generation der energiesparenden Technik war noch nicht so ausgereift, weswegen auch dabei noch häufig defekte Birnen ausgetauscht werden müssen. „Wir haben länger mit uns gerungen, ob wir einen Antrag stellen sollen. Doch als sich herausstellte, dass es sinnvoll ist, nach und nach alle Birnen zu erneuern, war klar, dass wir zusätzliches Geld benötigen“, erklärt Feil, der 500 Euro beantragt hat. Einige Birnen hat er schon vorab bestellt, um für Ausfälle in der aktuellen Weihnachtszeit gerüstet zu sein. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, um defekte Birnen tauschen zu können. Das Gros der neuen Beleuchtung will Willi Feil aber erst im neuen Jahr ordern, wenn die Preise vermutlich wieder sinken.