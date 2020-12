Tierhaltung in Rommerskirchen : Grüne, FDP und UWG wollen Steuer für „gefährliche Hunde“ senken

Tierhaltung in Rommerskirchen

Rommerskirchen Den Verzicht auf einen erhöhten Steuersatz für sogenannte „Listenhunde“ fordern jetzt die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, FDP und UWG.

Sie wollen, dass in Zukunft für alle Hunde ein einheitlicher Steuersatz von 78 Euro erhoben wird. In einem Brief fordern sie Bürgermeister Martin Mertens dazu auf, den gemeinsamen Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rates zu setzen. Die ist für den 21. Januar geplant.