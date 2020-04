Corona in Rommerskirchen : Viertklässler erhalten Mundschutz

Rommerskirchen Corona-Ticker: Der Kabarettabend Anfang Mai fällt aus. Bürgermeister und Schützen sprechen über Feste.

Wenn am 4. Mai die Viertklässler wieder zur Schule gehen, sorgt die Gemeinde Rommerskirchen für Schutz durch Masken für Mund und Nase. Das stellte Bürgermeister Martin Mertens beim Facebool-Live-Chat am Montag in Aussicht: „Wir werden die Grundschüler mit Masken ausstatten“, sagte er. Betroffen sind rund 120 Kinder an den drei Grundschulen der Gemeinde. Für eine Rückkehr weiterer Schuljahrgänge soll das auch gelten – „aber das wird noch länger dauern“, so Mertens.