Mobil in Rommerskirchen Vier Ladesäulen sind neu in Rommerskirchen

Zwei der Ladesäulen befinden sich auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus am Olfenweg, eine am Schwimmbad (Nettesheimer Weg) und eine am Markt auf der Höhe des Hotels. Bürgermeister Martin Mertens und Kommunalmanager Frithjof Gerstner von Westenergie nahmen die beiden Ladesäulen am Rathaus offiziell in Betrieb. Die beiden anderen Säulen gehen bis Ende Januar in Betrieb.