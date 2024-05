Versorgung in Rommerskirchen Neue Kinderarztpraxis ist gut angelaufen

Sprechzeiten in der Rommerskirchener Praxis sind immer montags, mittwochs und freitags vormittags. An den anderen Tagen sowie nachmittags können Patienten in die Praxisräume nach Norf kommen. „Eine Erweiterung der Sprechzeiten in Rommerskirchen hängt auch davon ab, wie die Patientenzahlen wachsen“, erklärt der Arzt. „Solange wir die Anfragen gut bedienen können, belassen wir es zunächst so.“ Mit akuten Infekten, die an den Tagen, an denen die Praxis in der Mobilstation geschlossen hat, auftreten, könnten Eltern jederzeit nach Norf kommen. „Wir halten für den akuten Bedarf immer Termine frei, die können ganz einfach über ‚Doctolib‘ gebucht werden“, erklärt Funck. So sei sichergestellt, dass Infekte bei Kindern auch schnell behandelt werden könnten.