Kastrationspflicht in Rommerskirchen Zu viele Katzen sind nicht kastriert

Die Verordnung in Rommerskirchen besagt wie die in anderen Kommunen auch, dass Freigänger-Katzen kastriert werden müssen und mit einem Transponderchip bzw. einer Tätowierung zu kennzeichnen und anschließend in einer entsprechenden Datenbank wie „Findefix“ oder „Tasso“ zu registrieren sind. Die Kosten für die Kastration und die Implantierung des Chips muss der Halter tragen. Wie Pasternak berichtet, liegt die Strafe bei Zuwiderhandlung in Rommerskirchen bei 160 Euro, in Grevenbroich bei 150 Euro. „Da ist es an der Zeit, nachzusteuern“, sagt Pasternak. Die Kosten für eine Kastration lägen bei über 200 Euro. „Ich sage immer, das Schwarzfahren muss mehr kosten als die Monatskarte.“ Er ist überzeugt, dass die Strafen deutlich erhöht werden müssen, um die Halter zur Einhaltung der Verordnung zu bewegen und Verstöße konsequent zu ahnden.