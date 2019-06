In Rommerskirchen : Neue Kita verursacht nicht mehr Verkehrsprobleme

Butzheim Ein Verkehrsachten sieht die Situation in dem Gebiet rund um den Butzheimer Tulpenweg als durchweg undramatisch an.

Kurz vor dem Spatenstich in einer Woche nahmen am gestrigen Freitag Bürgermeister Martin Mertens, Daniela Parente, Leiterin des Gebäudemanagements der Gemeinde, und Architekt Heinz Berger die mittlerweile vollständig planierte Baufläche für die neue Kindertagesstätte „Kleine Weltentdecker“ in Augenschein. Zwölf Jahre, nachdem der einst dort befindliche Kindergarten „Pusteblume“ nach Frixheim umzog, wird die bis 2019 vom Erftverband genutzte Fläche voraussichtlich ab August 2020 wieder Standort einer Kita, der siebten in Gemeinderegie.