Baustellen in Rommerskirchen Verkehrsinfrastruktur wird modernisiert

Rommerskirchen · Die Gemeinde will bald mehrere Straßen sanieren. Zuvor strebt sie aber nahezu vollständige Barrierefreiheit an Fußgängerampeln und an Bushaltestellen an. Was im Detail geplant ist.

12.01.2023, 04:50 Uhr

Die Bushaltestelle im Bereich Kastanienallee/Venloer Straße ist wie viele andere in Rommerskirchen schon barrierefrei. Bald soll das für alle Stationen in der Gemeinde gelten. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Stefan Schneider