Verkehr in Rommerskirchen : Zweiter Teil der B 59n freigegeben

Rommerskirchen NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst war bei der feierlichen Eröffnung in Sinsteden dabei. Vor zehneinhalb Jahren war das erste Teilstück in Betrieb gegangen.

Was lange währt, wird endlich gut: Zehneinhalb Jahre, nachdem das erste Teilstück der Umgehungsstraße B 59n in Betrieb gegangen war, eröffneten am Dienstag NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst und Bürgermeister Martin Mertens nach der Einsegnung durch Pfarrer Meik Schirpenbach den zweiten Teil der um Sinsteden herum führenden Trasse. „Hohe Fest- und Feiertage für Verkehrspolitiker", nannte Hendrik Wüst derartige Straßenfreigaben. Bei der B 59n habe sich gezeigt, „dass wir zumindest schneller bauen als planen können", meinte der Minister, In den kommenden zehn bis 15 Jahren werde das Land „eher 50 als 40 Milliarden Euro" in einer Erneuerung der sich „in einem erbärmlichen Zustand" befindenden Infrastruktur investieren.

Mertens erinnerte an „lange Unterschriftenlisten, viele hundert Postkarten, die an den Bundesverkehrsminister geschickt wurden, und an manch anderen phantasievollen Appell an unsere politische Entscheidungsträger samt so mancher hitziger Ratssitzung". Das zwei Kilometer lange Teilstück wurde in zweieinhalb Jahren gebaut, was 9,5 Millionen Euro gekostet hat. Neben Ex-Bürgermeister Albert Glöckner nahmen auch Hermann Gröhe MdB und Heike Troles MdL an der Eröffnung teil.