Einzelhandel in Rommerskirchen : Offene Sonntag lockt mit einer Orientierungsrallye

An diesem Wochenende können die Rommerskirchener auch am Sonntag Einkäufe erledigen.19 Geschäfte bieten Gelegenheit, einmal „außer der Reihe“ einzukaufen.

An diesem Wochenende können die Rommerskirchener auch am Sonntag (16. Juni) Einkäufe erledigen. 19 Geschäfte haben in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet. „Die Kunden werden an den unterschiedlichen Orten, ob im Mariannenpark, im Cap, entlang der Venloer Straße, am Markt oder auch im Gewerbegebiet mit einer Vielzahl an tollen Aktionen von den Unternehmern willkommen geheißen“, sagt Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens.