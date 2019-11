Vergiftungen in Rommerskirchen und Kaarst : Giftpilz stammt aus Wäldchen von Evinghoven

Rommerskirchen/Kaarst Die beiden Fälle aus dem Rhein-Kreis Neuss lösten großes Bedauern aus.

Die schweren Pilzvergiftungen bei zwei Familien aus Rommerskirchen und Kaarst mit einem Todesfall haben auch in Rathäusern Wirkung gezeigt. „Wir haben dies mit großem Bedauern vernommen“, sagte Elmar Gasten, Pressesprecher der Gemeinde Rommerskirchen, am Montag: „Wir können nur eindringlich davor warnen, Pilze einzusammeln und zu verzehren, ohne vorher mit einem Experten gesprochen zu haben.“

Die fünfköpfige Familie aus Rommerskirchen hatte nach Informationen unserer Redaktion den hochgiftigen Knollenblätterpilz in einem Wäldchen in Evinghoven gesammelt und am vergangenen Mittwoch zubereitet. In der Nacht zu Donnerstag wurde die Familie dann mit starken Vergiftungserscheinungen in Krankenhäuser gebracht: die beiden zwölf und vier Jahre alten Kinder und ein Erwachsener in die Uniklinik Köln, die Eltern zuerst ins Kreiskrankenhaus Hackenbroich. Sie wurden später auf die Unikliniken Köln und Düsseldorf verteilt.