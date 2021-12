Rommerskirchener Bezirkskonferenzen : Gemeinde unterstützt Vereine mit 14.000 Euro

Rommerskirchen Bei den 21. Bezirkskonferenzen in Rommerskirchen konnte 27 Vereinen finanzielle Unterstützung für Projekte zugesichert werden. Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz vor Weihnachten fanden in Rommerskirchen die 21. Bezirkskonferenzen statt - in diesem Jahr pandemiebedingt erneut online. Durch die Bezirkskonferenzen unterstützt die Gemeinde Vereine, die im Vorfeld Anträge einreichen können, in ihren verschiedensten Vorhaben. Die Konferenz startete mit dem Bezirk Nord (von Ramrath-Villau bis Evinghoven und Oekoven), für den Claudia Esser die eingegangenen Anträge vorstellte. Es folgten der Bezirk Mitte (Anstel bis Butzheim), vorgestellt durch Tobias Hantschel und der Bezirk Süd (Eckum bis Gill und Vanikum), vorgestellt von Rudolf Reimert.

Insgesamt wurden an dem Abend 13.970,00 Euro an 27 Vereine ausgeschüttet. Der Rat der Gemeinde hatte den drei Bezirkskonferenzen einen Betrag in Höhe von insgesamt 14.000 Euro für investive Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Da sich die einzelnen Bezirke in Größe und Einwohnerzahl unterscheiden, stehen unterschiedliche Beträge zur Verfügung. Mittel der Bezirkskonferenz können für investive Maßnahmen verwendet werden, die dem betreffenden Bezirk zugutekommen, z. B. Ortsbildverschönerungen, Neugestaltung und Verbesserung von Parkanlagen und Spielplätzen usw. Eine Vergabe der Zuschüsse setzt aber eine Eigeninitiative durch Einbringung von Geld-, Sachmitteln oder Arbeitseinsatz voraus. In diesem Jahr wurden zum Beispiel Zuschüsse bewilligt für die Anschaffungen von Musikinstrumenten, Sitzbänken, Rettungspuppen, Erstellung eines Wappenbaumes, Mobiliar oder Inventar. Bürgermeister Martin Mertens sagte: „Die Bezirkskonferenzen sind eine ideale Plattform, um Projekte der aktiven Bürgerschaft voranzubringen. In den letzten 21 Jahren sind hier mehr als 233.000 € für Projekte ausgeschüttet worden, die Allen zugutekommen.“

Das Besondere der Bezirkskonferenzen: Die Teilnehmer entscheiden am Konferenzabend über die Verteilung der Mittel. Diesmal war man sich in allen Bezirken schnell einig, dass man den Vorschlägen der Verwaltung folgen würde. Eine Besonderheit gab es: Im Vorfeld der Konferenzen hatte Matthias Schlömer angeregt, dass die Vereine auf zehn Prozent ihres Zuschusses freiwillig verzichten, zu Gunsten der Flutopfer im Ahrtal. Einige Vereine beteiligten sich und so kamen 600 Euro zusammen, die der Bürgermeister zusammen mit anderen Spendengeldern im Ahrtal überreichen wird.

(NGZ)