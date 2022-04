Veranstaltung in Rommerskirchen : 17. Eckumer Entenrennen findet eine Woche nach Ostern statt

Eckum Das beliebte Event für die ganze Familie musste wegen Corona zwei Jahre pausieren. Die Verantwortlichen freuen sich darauf, die gelben Plastiktiere wieder anzufeuern. Was geplant ist.

Auf der bei Groß und Klein beliebten Veranstaltung werden um 14 Uhr die gelben Enten an der Brücke am Rosenweg zu Wasser gelassen. Von dort legen die Enten eine Strecke von ungefähr 650 Metern bis zum Ziel an der Brücke am Steinbrink zurück. Nach dem Rennen sind Kinder und Familien eingeladen, einen gemütlichen Nachmittag auf der Schützenwiese zu verbringen. Ab 15 Uhr beginnt das Spielefest mit verschiedenen Stationen, für das leibliche Wohl sorgen Cafeteria, Grillstand und Schankwagen. Die Siegerehrung ist für 16 Uhr angesetzt. Als Hauptgewinn wartet ein Gutschein für Spielwaren-Siegert im Wert von 500 Euro auf den glücklichen Gewinner. Auch die weiteren Podestplätze zwei und drei erhalten Gutscheine für den Spielzeug- und Freizeitmarkt in Eckum im Wert von 300, bzw. 200 Euro. Zudem sind wie in früheren Jahren für jede zehnte im Ziel eintreffende Ente zahlreiche Sachpreise vorgesehen. Der Entenvorverkauf hat bereits begonnen: Die Zertifikate für die gelben Gummiathleten sind zum Preis von 2 Euro unter anderem beim Hauptsponsor „Rollrasen Decker“ in Stommeln zu erhalten. Alle weiteren Vorverkaufsstellen können der nebenstehenden Tabelle entnommen werden. Am Renntag selbst können ab 11 Uhr ebenfalls noch Enten auf der Festwiese am Steinbrink erworben werden. Ein „Doping“ der Enten, durch eine Füllung mit Blei beispielsweise, sei strikt verboten, so Wiederhold, aber das Bemalen natürlich erlaubt: Enten zum Bemalen können bei Friedhelm Müller angefragt werden. Die bereits für das ausgefallene Rennen im Jahr 2020 gekauften Enten nehmen in diesem Jahr teil. Im Falle einer coronabedingten Absage werden die Preise verlost.