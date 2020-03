Veranstaltung in Rommerskirchen : Verkaufsstart für das Entenrennen

Eckum Die kleinen Enten für die Veranstaltung am 26. April sind bereits zu erwerben.

Es ist eins der Hauptereignisse in jedem Jahr in Eckum: Das Eckumer Entenrennen zieht immer zahlreiche Teilnehmer und Besucher an, die miterleben wollen, welche Entchen besonders Schnell auf dem Gillbach unterwegs sind. Und die Zuschauer und Teilnehmer kommen auch von außerhalb der Gemeinde Rommerskirchen.

Auch der Entenvorverkauf ist am Sonntag bereits gestartet. Der Preis pro Ente liegt wie seit 17 Jahren bei zwei Euro. Auf der Homepage www.eckumer-entenrennen.de sind alle Vorverkaufsstellen aufgelistet. Wer seine Ente selbst bemalen möchte, kann sich dazu per E-Mail unter Angabe der Telefonnummer bei Friedhelm Müller (friedhelmentenrennen@gmx.de) melden.

Der Startschuss für das Eckumer Entenrennen erfolgt um 14 Uhr an der Gilbachbrücke am Rosenweg. Von dort legen die Enten eine Strecke von ungefähr 650 Metern bis zum Ziel an der Brücke am Steinbrink zurück.