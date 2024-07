Veranstalter aus Rommerskirchen Ärger über hohen Bürokratieaufwand bei Konzerten und Co.

Events wie Konzerte, Festivals, Schützenfeste oder sogar Zeltlager auf die Beine zu stellen, werde immer schwieriger, sagt Andreas Schiffer. Der Inhaber des A-Teams in Rommerskirchen kennt auch den klaren Grund dafür: „Die Hürden der Bürokratie werden immer höher“, sagt er. Ein gutes Beispiel sei das geplante Zeltlager als Ortsranderholung in der letzten Ferienwoche (12. bis 16. August), das seine Frau Leonie gemeinsam mit seiner Schwester organisiere. Die Gesetze und Vorschriften für Veranstaltungen seien teilweise absurd und unlogisch, mitunter in der Realität gar nicht umsetzbar. Er nennt ein Beispiel: Bei der Planung des Zetlagers sei das Thema gewesen – Wenn ein Event mehrere Tage auf einem Platz stattfindet, müssten ab dem zweiten Tag Wasserproben genommen werden. Wenn das Event an nur einem Tag stattfindet, müsste dies nicht gemacht werden. „Da frage ich mich, was macht das für einen Sinn? Wenn eine Probe an Tag zwei verunreinigt ist, wäre sie das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch am ersten Tag schon gewesen.“ Wasserproben würden in so einem Fall aus dem Standrohr für die Wasserversorgung an Imbisständen, Sanitäranlagen usw. genommen.