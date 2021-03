Venloer Straße in Rommerskirchen : Geldautomat hält Sprengversuch stand

In Rommerskirchen wurde versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Die Polizei ermittelt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 4.30 Uhr, versuchten Unbekannte einen freistehenden Geldautomaten in Rommerskirchen an der Venloer Straße zu sprengen. Die Polizei erhielt über Mitarbeiter der Bank am Donnerstagvormittag Kenntnis von dem Vorfall. Nach der versuchten Sprengung des Geldautomaten, durch Einleiten von Gas, konnten die Täter offenbar mit einem dunklen, hochmotorisierten Fahrzeug flüchten. Ohne Geld. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden. Es gibt Hinweise darauf, dass es sich um drei dunkel gekleidete Täter handelt, zu denen es darüber hinaus keine weitere Beschreibung gibt.

Die Kriminalpolizei ermittelt im Rahmen der Ermittlungskommission „Heat“ des Landeskriminalamtes und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die vor, während bzw. nach der Tat irgendwelche Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung beitragen können. Die Spurensicherung sowie die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die Zeugen gebeten, sich unter 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

