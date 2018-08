Vanikum: St.-Hubertus-Schützen feiern 125-jähriges Bestehen

Vanikum Mit einem Festakt feierte der St.-Hubertus-Schützenverein jetzt sein 125-jähriges Bestehen. Es war ein gelungener Auftakt zum anstehenden Schützenfest.

Unter tosendem Beifall verließ Albert Glöckner, Rommerskirchener Bürgermeister a. D., die Bühne des Festzeltes. In der Rolle als Schirmherr sorgte er mit seiner Rede für den Höhepunkt des offiziellen Teils der Jubiläumsveranstaltung des St.-Hubertus-Schützenvereins. Der feiert in diesen Tagen sein 125-jähriges Bestehen, Gründungsdatum ist der 14. August 1893.

„Die drei Trompeter“, Björn Heuser und Martin Schopps waren für den Showteil des Abends verantwortlich. Präsident Arnd Heyn beschwor den Willen des Schützenvereins, der wachsenden Anonymität in der Gesellschaft entgegenzuwirken. „Brauchtumspflege, Kameradschaft, Streit und Versöhnung sind Teil unseres Vereins seit 125 Jahren. Ab morgen müssen diese Werte auch weiterhin gelebt werden.“ Entsprechend ist das am Samstag beginnende Schützenfest unter das Motto „125 Jahre Glaube, Sitte, Heimat“ gestellt worden.

Albert Glöckner lud zu einer Zeitreise ein. Die Vereinsgründung des St.-Hubertus-Schützenvereins fiel in die Zeit der Industrialisierung. Neue Arbeitsfelder wurden geschaffen. Der Grundsatz damals schon: Verbindung und Zusammenhalt. „Der Monatsbeitrag beträgt zehn Pfennig – anders als heute“, erzählte er schmunzelnd. „Bei wiederholter Trunkenheit und in derselben begangenen Exzessen darf einem Mitglied gekündigt werden.“ So amüsant schaffte es Glöckner immer wieder, mit Anekdoten Gelächter und Applaus zu erzeugen.

Das Himmelsjubiläum (100 Jahre), fand im Jahr 1993 statt, kurz nach der Wende: Auch in Rommerskirchen wird der Aufbruch in eine neue Zeit bejubelt – aber am Schützenverein wird festgehalten.“ Und das aktuelle Jubiläum fällt in die Zeit der Globalisierung, in der Arbeitsplätze abwandern.