Auf Entdeckungstour in Rommerskirchen Von römischen Wurzeln zum Naturgenuss

Nach dem „historischen Ausflug“ kann es dann wieder an den Bach gehen: Hier locken schattige Plätzchen, Wiesen, auf denen Schafe weiden, der plätschernde Gillbach und schlussendlich auch Ruhebänke und Spielgeräte für die Kleinsten am Spielplatz an der Albrecht-Dürer-Allee. Ein weiteres Highlight ist die „Steinschlange“, die mit einer Vielzahl von kunstvoll gestalteten Kieselsteinen aus Rommerskirchen dekoriert wurde. Aber auch in der Fortführung des insgesamt 16 Kilometer langen Wanderweges in Richtung Nettesheim, Evinghoven und Ramrath gibt es immer wieder lauschige Plätzchen, naturbelassene Wege und stille Orte, an denen man nur das Rauschen der Felder und das Plätschern des Baches hört. Der „Naturwanderweg Gillbachaue“ ist auch in der (kostenfrei nutzbaren) Wander-App „Outdooractive“ zu finden.