Unwetter in Rommerskirchen : Feuerwehr die ganze Nacht im Einsatz

Die Unterführung am Tierheim in Oekoven lief durch die starken Regenfälle voll und musste für den Verkehr gesperrt werden. Nicht alle hätten sich an das Durchfahrverbot gehalten, teilte die Gemende mit. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rommerskirchen waren aufgrund des Unwetters am Mittwoch gefordert. Der Gillbach trat übers Ufer. Für eine Straßensperrung am Tierheim hatten manche Verkehrsteilnehmer kein Verständnis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Das erste Juni-Wochenende hat vor allem Familie Zimmermann an der Breite Straße in Widdeshoven noch in leidvoller Erinnerung. Bei dem Unwetter vor knapp sechs Wochen liefen das Grundstück und Nebengebäude ihres denkmalgeschützten Hofes mit Wasser aus dem Gillbach voll. Auch einige andere Anwohner waren betroffen. Die Feuerwehr hatte rund fünf Stunden Unmengen Wasser abgepumpt. Am Mittwoch ging die nächste Sintflut über der Gemeinde nieder. In Eckum trat der Gillbach über die Ufer und breitete sich in der Aue aus, in Oekoven lief die Unterführung beim Tierheim voll Wasser und musste für den Verkehr gesperrt werden. Vom frühen Abend bis in die Nacht hinein musste die Feuerwehr zu mehr als 20 Einsätzen ausrücken.

Ganz so extrem wie manch andere Kommune, wo es zu Evakuierungen, Hauseinstürzen und sogar zu Todesfällen gekommen war, traf es die Rommerskirchener diesmal allerdings glücklicherweise nicht. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, resümierte Gemeindesprecherin Gianna Voißel am Donnerstagvormittag.

Info Selbst Todtenbach führt wieder viel Wasser Was Die Einsätze zum Unwetter wurden von der Feuerwache an der Wehrstraße aus koordiniert. Bürgermeister Martin Mertens informierte sich vor Ort . Phänomen Sogar der Todtenbach, meist höchstens ein Rinnsal, führte sehr viel Wasser – ein Anblick, der selbst für langjährige Anwohner ungewohnt war.

Losgegangen war es am Mittwochvormittag. Da hatte bereits der Keller des evangelischen Gemeindezentrums am Grünweg in Eckum unter Wasser gestanden. Ab dem späten Nachmittag verdichtete sich dann die Zahl der Einsätze, bei denen die Feuerwehrleute insbesondere überflutete Keller leerpumpen mussten. Betroffen war u.a. die Straße „Berghütte“ in Vanikum. Nachdem der Regen gegen 22 Uhr aufgehört hatte, schien sich die Situation zu entspannen, doch erwies sich dies als trügerisch: Nach Mitternacht musste die Feuerwehr weitere Male ausrücken, so etwa in die Butzheimer Wyckgasse. Gegen 5.30 Uhr war der Großeinsatz zunächst beendet. Einen „Nachschlag“ gab es dann nach den Worten von Feuerwehrchef Werner Bauer in den frühen Morgenstunden, wo die Ehrenamtler noch einmal zur Bachstraße in Butzheim und der Frankenstraße in Oekoven gerufen wurden. Im Einsatz waren insgesamt rund 80 Feuerwehrleute – zum Teil bis in die frühen Morgenstunden hinein.

Hilfe aus umliegenden Kommunen war dabei nicht nötig. Umgekehrt aber schon: Als alle Einsätze im Gemeindegebiet abgearbeitet waren, rückte Werner Bauer mit frischen Kräften zu den Kollegen aus der Nachbarstadt nach Grevenbroich aus, wo das Hydro-Werk von den Wassermassen besonders stark in Mitleidenschaft gezogen worden war. Dort waren die Kabelkanäle für die Versorgungsleitungen zugelaufen. Hier war der Einsatz erst am Donnerstagmorgen um 7 Uhr beendet.

Gemeinsam mit Werner Bauer und dem Evinghovener Löschzugführer Frank Engels koordinierte Daniel Krey – im Ordnungsamt für Feuerwehrbelange zuständig – in der Einsatzzentrale an der Wehrstraße. Von einer rekordverdächtigen Anzahl von Einsätzen mochte Krey nicht sprechen. Dennoch: „Wir werden uns wohl vermehrt auf solche Ereignisse einstellen müssen“, meinte er angesichts der in den vergangenen Jahren deutlich vermehrten Starkregenereignisse.

Mit Pumpen nicht mehr getan war es bei der Unterführung der Neurather Straße in Höhe von Feldbahnmuseum und Kreistierheim in Oekoven: Dort stand das Wasser so hoch, dass die Unterführung zu später Stunde vom Bauhof der Gemeinde abgesperrt werden musste – sicherheitshalber gleich an der Zufahrt von der B 59 her. Nach Auskunft des Tiefbauamts gab es aber offensichtlich mehrere Fälle, wo insbesondere Taxis das Verbotsschild schlichtweg missachteten. Mitarbeiter des Kreistiefbauamts seien dabei am Donnerstagvormittag wüst beschimpft worden.