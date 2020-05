Unfall in Rommerskirchen : 2500 Liter Schadstoff verseuchen Boden

Anstel Weil der Verursacher flüchtete, blieb der Schaden zunächst eine Nacht lang unbemerkt.

20 Feuerwehrleute aus Rommerskirchen und Evinghoven sowie Vertreter der Unteren Wasserbehörde sind am Freitagmorgen gegen 9.50 Uhr an den Domweg in Anstel ausgerückt, um die Folgen eines Umweltunfalls zu lindern, der sich bereits einige Stunden zuvor zugetragen hatte. Einem Landwirt war schon am Donnerstag auf einer Erhöhung ein Spritzanhänger umgekippt, aus dem daraufhin etwa 2500 Liter eines Pflanzenschutzmittels ausgelaufen waren.