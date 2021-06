Unfall in Rommerskirchen : Zusammenstoß auf der B59 – Fahrer war alkoholisiert

Rommerskirchen Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am frühen Sonntagmorgen auf der B59 wurden die Fahrzeuge schwer beschädigt. Die Insassen hatten Glück im Unglück.

Am Sonntagmorgen kam es gegen 4.10 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos auf der B 59. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 26-jähriger Bedburger aus Pulheim kommend in Richtung Rommerskirchen unterwegs, als er aus noch nicht abschließend geklärter Ursache nach links von seiner Spur abkam und in das Auto eines entgegenkommenden Bergheimers prallte. Unfallspuren, die viele Meter bis in ein Feld und wieder heraus führten, zeugten von der heftigen Kollision, bei der beide Autos stark beschädigt wurden. Offenbar hatte der Unfallverursacher zunächst versucht weiterzufahren, was durch Zeugen des Unfalls verhindert wurde.