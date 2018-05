Rommerskirchen: Unbekannte Täter brechen drei Autos auf und fliehen

Rommerskirchen An der Albrecht-Dürer-Allee und der Paul-Klee-Straße brachen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drei Autos auf - genauere Tatzeiten kann die Kreispolizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht nennen.

Sicher ist, dass die Täter sehr zielgerichtet zu Werke gingen: An der Paul-Klee-Straße traf es zunächst einen Audi. Die Täter hatten es in diesem Fall auf das in dem Auto festverbaute Navigationsgerät abgesehen, wie die Polizei feststellte. Unweit von diesem Tatort fielen an der Albrecht-Dürer-Allee den Autoaufbrechern sowohl ein BMW als auch ein VW zum Opfer, wenngleich mit nur "halbem Erfolg". Bei dem BMW bauten sie nach dem Aufbruch des Wagens Lenkrad und Navigationssystem aus. Als die Täter im Anschluss daran den VW angingen, wurden sie offenbar gestört, nachdem sie dessen Scheiben eingeschlagen hatten: Allem Anschein nach gelangten sie daher nicht wie beabsichtigt ins Wageninnere und ergriffen insoweit unverrichteter Dinge die Flucht, so dass es "nur" beim Versuch eines Diebstahls geblieben sein dürfte.